Leader Senato Usa annuncia il voto per evitare lo shutdown

Il leader del Senato degli Stati Uniti ha annunciato che i democratici e repubblicani hanno raggiunto un accordo per tenere le votazioni entro poche ore per finalizzare il bilancio federale 2024 ed evitare lo shutdown del governo.

I senatori non hanno rispettato la scadenza di mezzanotte per approvare il pacchetto da 1.200 miliardi di dollari, ma il leader della maggioranza democratica - Chuck Schumer - ha affermato che una serie di votazioni attese a breve fermerebbero qualsiasi azione sullo stop delle attività governative.



