Blinken condanna i 'terribili attacchi a Mosca'

Antony Blinken ha condannato "i terribili attacchi a Mosca e il terrorismo in tutte le sue forme". Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota.

"Gli Stati Uniti condannano fermamente il letale attacco terroristico di ieri a Mosca - si legge nella nota del dipartimento di Stato - Inviamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle persone uccise e a tutte quelle colpite da questo crimine atroce. Condanniamo il terrorismo in tutte le sue forme e siamo solidali con il popolo russo nel piangere la perdita di vite umane a causa di questo evento orribile".



