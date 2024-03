Gli attacchi "brutali" della Russia dimostrano che l'Ucraina ha bisogno di aiuti. Lo sostiene la Casa Bianca in una nota.

"Condanniamo gli attacchi brutali della Russia contro città e infrastrutture civili in Ucraina", ha sottolineato la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Adrienne Watson, in una nota invitando i repubblicani al Congresso a mettere fine all'"imperdonabile blocco" degli aiuti a Kiev.



