Da Intel investimenti per 100 miliardi negli Stati Uniti

Intel intende investire 100 miliardi di dollari in diversi Stati americani nei prossimi anni con l'obiettivo di aumentare la sua capacità produttiva. Lo afferma Intel dopo aver ottenuto dalla Casa Bianca quasi 20 miliardi di dollari in prestiti e sovvenzioni. Le nuove risorse pubbliche vanno a "sostenere i piani precedentemente annunciati per investire più di 100 miliardi negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni per ampliare la capacità di produrre chip e accelerare le tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale", si legge in una nota di Intel.



