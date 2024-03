Blinken, Putin ha privato i russi di elezioni libere

"ll Cremlino ha negato ai suoi cittadini un processo democratico trasparente e libero", ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, definendo le elezioni in Russia "antidemocratiche" poiché "si sono svolte in un contesto di intensa repressione delle voci indipendenti e di incarcerazione, morte o esilio di tutta la vera opposizione politica". Vladimir Putin - ha proseguito - "sta privando i cittadini russi dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione politica. Indipendentemente dall'esito predeterminato di queste elezioni, gli Stati Uniti continueranno a schierarsi con chi persegue un futuro migliore per la Russia".





