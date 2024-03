Usa, omicidio colposo per il padre del 15enne che sparò a scuola

Il padre del 15enne che nel novembre del 2021 fece fuoco in un liceo a nord di Detroit, in Michigan, uccidendo 4 persone e ferendone altre sette, è stato condannato per omicidio colposo. E il mese prossimo la stessa condanna dovrebbe essere inflitta alla moglie. E' la prima volta - sottolinea la Bbc - che i genitori vengono accusati di omicidio colposo per il ruolo dei figli in una sparatoria negli Stati Uniti.

Dal processo è emerso che James Crumbley, 47 anni, aveva ignorato le fragilità mentali del figlio di 15 anni, comprandogli la pistola che aveva usato nell'attacco.

Il figlio Ethan, ha ucciso i compagni di scuola Tate Myre (16 anni), Hana Santa Giuliana (14), Madisyn Baldwin (17) e Justin Shilling (17) e ha ferito altre sette persone.



