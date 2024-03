Una legge del Missouri vieta il divorzio alle donne incinte

Uno stato che già vieta l'aborto, impedisce alle donne incinte di divorziare anche in caso di violenze domestiche. E' quanto prevede una legge in vigore in Missouri varata negli anni 1970 ma di recente tornata alla ribalta dopo alcuni casi di donne che si sono viste impedire il divorzio per una disposizione oscura di cui, anche nello stato, molte non sono al corrente.

Solo altri due stati americani hanno leggi simili, Texas e Arkansas. Secondo la deputata democratica del Missouri, Ashley Aune, la legge è stata inizialmente varata con lo scopo di garantire sostegno sia alla madre che al bambino. Nel corso degli anni, tuttavia, ha creato ostacoli alle donne incinte che volevano divorziare.



