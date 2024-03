Nel 2023 New York ha perso 78.000 residenti

Rallenta la fuga da New York. Nel 2023 Grande Mela ha perso 78.000 residenti, meno quindi dei 126.000 del 2022 e del mezzo milione del 2020. E' quanto emerge dai dati del Us Census Bureau riportati dal New York Times, secondo i quali il Bronx è la municipalità che ha perso più residenti, seguita da Brooklyn e dal Queens. Manhattan invece è stata l'unica a crescere.

L'amministrazione del sindaco Eric Adams non ritiene comunque i dati accurati in quanto non riflettono il numero crescente di migranti arrivati. Un portavoce dello staff di Adams spiega infatti che dal 2022 sono arrivati in città 180mila migranti e di questi, oltre 64 mila, sono ancora sotto il sostegno della città. Tenendo conto di questi numeri, il calo registrato dal Census Bureau è inferiore rispetto ai dati.



