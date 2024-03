Guasto da McDonald's, i clienti di mezzo mondo a bocca asciutta

Un guasto nel sistema sta impedendo ai clienti di McDonald's di ordinare l'amato panino imbottito praticamente in tutto il mondo. Il problema tecnico sembra essere stato risolto nel Regno Unito in Gran Bretagna, in Cina e a Singapore. L'interruzione del servizio sta impedendo le ordinazioni nei negozi, con i cellulari e nei chioschi dal Giappone all'Australia, come in Nuova Zelanda, Germania, Austria.

McDonald's ha dichiarato che il problema non è legato alla sicurezza informatica e si è scusata con i clienti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA