'Trump lanciò una campagna segreta della Cia anti-Pechino'

Donald Trump autorizzò la Cia a lanciare una campagna clandestina sui social media in Cina per influenzare l'opinione pubblica del Paese contro il governo di Pechino. Lo riporta Reuters sul proprio sito. La Cia creò una piccola squadra che, con identità finte, diffuse informazioni negative sul governo di Xi Jinping, quali i fondi nascosti all'estero di alcuni membri del Partito comunista e gli sprechi della Belt and Road Initiative. L'iniziativa è stata lanciata nel 2019, quando Trump era alla Casa Bianca da due anni.



