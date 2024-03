Svolta nei Marine, cade l'obbligo dei collant per le donne

Il Corpo dei Marine si rende più moderno: cade l'obbligo di indossare i collant per le donne soldato. Con effetto immediato, si avrà la facoltà di scegliere se indossarli abbinati all'uniforme con la gonna.

L'obbligo dei collant era in vigore dal 1948, ossia da quando è stato aperto l'arruolamento alle donne. Attualmente esse rappresentano il 5% dei 175 mila membri in servizio attivo, come riferisce il Marine Corps University.

Secondo un portavoce, l'obbligo dei collant è stato eliminato perché 'non ha passato l'esame del buonsenso'. La nuova politica dei Marine fa seguito a quella adottata dall'U.S. Navy, che già nel 2022 ha reso l'uso dei collant facoltativo con la gonna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA