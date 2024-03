La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, continua a non convincere gli americani nonostante i tentativi della Casa Bianca di rilanciare la sua immagine. Secondo un sondaggio di Usa Today e Suffolk University, il 52% degli elettori non approva la sua performance come numero due di Joe Biden. Solo il 36% la promuove, una quota più bassa del 41% di Biden.



