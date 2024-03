Kamala Harris visiterà clinica per l'aborto, è la prima volta

La vice presidente Usa Kamala Harris farà la storia oggi con la visita in Minnesota ad una clinica di Planned Parenthood - organizzazione nonprofit per la salute sessuale e riproduttiva - dove si praticano anche aborti.

Secondo i media Usa, è la prima volta che un presidente o vicepresidente visitano una clinica per l'interruzione di gravidanza e la mossa intende mostrare l'importanza che la campagna di Joe Biden attribuisce ai diritti riproduttivi nella corsa presidenziale.

Nel 2013 Barack Obama fu il primo presidente in carica a parlare di Planned Parenthood, ma lo fece da un hotel di Washington. L'esatta clinica che Harris intende visitare non è chiara, e il suo ufficio darà più indicazioni in seguito, data l'alta probabilità di proteste.

La visita della numero due di Biden arriva mentre le libertà riproduttive in tutto il Paese affrontano tempi incerti dopo che la Corte Suprema nel 2022 ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade che proteggeva l'aborto come diritto costituzionale. La campagna Biden-Harris ha cercato nelle ultime settimane di mettere la protezione del diritto all'aborto e della libertà riproduttiva in cima alla sua lista di priorità, mentre si prepara alla rivincita contro Donald Trump a novembre.

