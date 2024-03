Meghan Markle, 'io vittima di bullismo durante le gravidanze'

Meghan Markle ha raccontato di essere stata vittima di un "odioso" bullismo mentre era incinta dei suoi due figli. La duchessa del Sussex, scrivono i media americani, ha parlato dei terribili attacchi subiti sui social media e online, in un panel organizzato ieri per la Giornata Internazionale della Donna al South by Southwest film festival di Austin, nel Texas.

Meghan è salita sul palco per la tavola rotonda insieme alla star di Hollywood Brooke Shields, alle giornaliste statunitensi Katie Couric ed Errin Haines e alla sociologa Nancy Wang Yuen.

Il panel ha affrontato il tema 'Rompere le barriere, plasmare le narrazioni: Come le donne sono protagoniste dentro e fuori lo schermo'. "La maggior parte del bullismo e degli abusi che ho subito sui social media e online è stata quando ero incinta di Archie e di Lili", ha detto Meghan nel suo intervento.

"Basta pensare a questo per capire perché le persone siano così odiose... Nello spazio digitale e in alcuni settori dei media, abbiamo dimenticato la nostra umanità, e questo deve cambiare", ha proseguito. La duchessa di Sussex ha quindi raccontato di "tenersi a distanza" dai social media a causa della "tossicità". "Quello che trovo più inquietante, francamente, soprattutto come sostenitrice delle donne, è quanto l'odio sia soprattutto da parte delle donne, che lo riversano completamente su altre donne, e non riesco a darne un senso", ha aggiunto



