Duello a distanza tra Biden e Trump in Georgia, Stato in bilico

Duello a distanza oggi tra Joe Biden e Donald Trump in Georgia, Stato in bilico che il presidente vinse nel 2020 per meno di 12 mila voti. I due sfidanti per la Casa Bianca parleranno nel pomeriggio (la sera in Italia) a circa 100 km di distanza l'uno dall'altro. Per il presidente si tratta della seconda tappa negli stati 'battleground' che intende visitare nel mese di marzo per capitalizzare il suo messaggio dopo il suo discorso sullo stato dell'Unione, visto da oltre 30 milioni di telespettatori.





