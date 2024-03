Stormy Daniels si racconta, in un film la sua battaglia a Trump

"Non mollerò perché sto dicendo la verità". La pornostar Stormy Daniels, la donna al centro di una della incriminazioni di Donald Trump, si confessa davanti alle telecamere in un documentario dal titolo 'Stormy', di cui Peacock ha diffuso un primo trailer. Un racconto che mostra la sua battaglia continua contro l'ex presidente, divenuto un'ombra sulla sua vita.

Il film "scava nella vita di Stormy Daniels, racconta la sua storia e gli eventi che sono divenuti parte della storia americana. Il documentario porta il pubblico dietro le quinte mentre Stormy naviga il suo essere madre e il lavoro. Stormy racconta la verità su quella che è divenuta un'icona americana", afferma Peacock presentando il film, che mostra immagini e video inediti. Fra questi la reazione di Stephanie Clifford, il vero nome di Stormy Daniels, di fronte ai furti di denaro del suo ex avvocato Michael Avenatti. "Mi ha tradito, ma ora è in carcere", dice Stormy Daniels, salita alle cronache nel 2018 quando il Wall Street Journal rivelò la sua relazione con Trump.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA