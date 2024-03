George Santos, deputato repubblicano espulso, si ricandida

George Santos ci riprova. Il controverso deputato repubblicano, espulso dalla Camera dopo le accuse per una serie di reati, tra cui frode, riciclaggio di denaro, furto di fondi pubblici e falso, ha deciso di ricandidarsi al Congresso. L'annuncio è stato fatto durante il discorso sullo stato dell'Unione del presidente Joe Biden.

Secondo quanto riferiscono i media Usa, Santos correrà per il primo distretto congressuale di New York come sfidante di Nick LaLota, attualmente in carica. "Questa sera - ha scritto su X l'ex deputato - voglio annunciare il mio ritorno nell'arena politica come sfidante di Nick per conquistare NY1. Non vedo l'ora di confrontarmi con lui su diverse questioni e sui suoi deboli risultati come repubblicano. La battaglia per la nostra maggioranza è imperativa per la sopravvivenza del Paese".

Precedentemente Santos ha rappresentato il terzo distretto ed è stato solo il sesto deputato ad essere espulso dalla Camera. Lui si è dichiarato non colpevole. LaLota è il deputato artefice della risoluzione per espellere Santos lo scorso anno. "Merita di stare in prigione", affermò.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA