"L'Ucraina sconfiggerà Putin ma solo con le nostre armi". Lo ha detto Joe Biden nel discorso dello Stato dell'Unione al Congresso ribadendo che il leader del Cremlino "non si fermerà all'Ucraina".

"Il mio messaggio a Putin è chiaro: gli Stati Uniti non si tireranno indietro, io non mi tirerò indietro", ha aggiunto: "Se gli Stati Uniti si tirano indietro l'Ucraina è a rischio, l'Europa e a rischio, la democrazia è a rischio".



