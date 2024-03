"Giusto per essere chiaro: non faccio donazioni a nessuno dei candidati alla presidenza". Lo afferma Elon Musk su X replicando alle indiscrezioni riportate dai media americani, secondo le quali il patron di Tesla ha incontrato Donald Trump in Florida nei giorni scorsi nel corso di un incontro con altri finanziatori repubblicani.



