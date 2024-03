Trump, 'dopo la sentenza sul Colorado otterrò l'immunità'

Donald Trump esulta per la decisione della Corte Suprema sul Colorado dichiarando che il prossimo passo sarà "la concessione dell'immunità". "Nessun presidente dovrebbe essere incriminato", ha dichiarato il tycoon in un discorso da Mar-a-Lago.

"Joe Biden in coordinamento con il dipartimento di Giustizia ha ordinato ai procuratori locali di accusarmi". Lo ha detto Donald Trump parlando da Mar-a-Lago. "Sono perseguito da Biden e dalla Casa Bianca", ha insistito il tycoon insultando con i consueti soprannomi la procuratrice della Georgia, Fani Willism, e il procuratore speciale Jack Smith.



