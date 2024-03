Risarcimento record di 72 milioni a donna investita da bus a Nyc

La Metropolitan Transportation Authority (Mta), società responsabile del trasporto pubblico nello stato di New York, dovrà pagare un risarcimento record di 72,5 milioni di dollari a una donna che nel 2017 è stata investita da un autobus ed è rimasta parzialmente paralizzata.

Aurora Beauchamp, che oggi ha 68 anni, la sera del 6 marzo 2017 stava attraversando la strada nella Grande Mela per andare a trovare la madre e rivelarle che le era stato appena diagnosticato un cancro all'utero, quando è stata travolta da un autobus, trascinata per circa sei metri e bloccata sotto le ruote del veicolo per 20 minuti.

A causa dell'incidente la donna ha subito uno schiacciamento del bacino, danni significativi ai nervi della gamba sinistra e lesioni così gravi alla gamba destra che ha avuto una ferita aperta per anni. Gli avvocati di Beauchamp hanno detto che il verdetto contro la Mta è una decisione record per una vittima di un incidente d'autobus, mentre un portavoce della società ha già annunciato che farà appello contro la sentenza.



