Canada: protesta pro-Gaza, annullato il ricevimento per Meloni

È stato annullato il ricevimento organizzato da Justin Trudeau in onore di Giorgia Meloni a Toronto. Lo ha comunicato personalmente lo stesso primo ministro canadese alla premier italiana. Una decisione legata a motivi di sicurezza, per la manifestazione pro-Palestina che si è radunata davanti alla Art Gallery dell'Ontario. A seguito dell'annullamento dell'evento, la Meloni ha contattato telefonicamente i rappresentanti della comunità italiana per portare i suoi saluti.

I manifestanti si sono radunati con cartelli e striscioni nel pomeriggio davanti all'ingresso dell'Art Gallery bloccandolo, inizialmente in alcune decine, poi il numero è aumentato. Al terzo piano del museo il ricevimento era iniziato con i rappresentanti della comunità italocanadese, ma senza Trudeau e la Meloni, che non erano riusciti a raggiungere il luogo del ricevimento a causa delle manifestazioni.



