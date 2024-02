Biden e Trump in Texas, visitano il confine con il Messico

Joe Biden e Donald Trump saranno al confine con il Messico nelle prossime ore in due visite separate che offriranno probabilmente una visione opposta dell'emergenza migranti. Biden sarà a Brownsville mentre Trump a Eagle pass, la cittadina al centro di un forte scontro fra il governatore del Texas Greg Abbott e le autorità federali.

L'ex presidente da tempo ormai parla di "invasione" ma, allo stesso tempo, ha bloccato un accordo al Congresso per affrontare la crisi così da non concedere una vittoria a Biden e continuare a cavalcare il tema dell'immigrazione in campagna elettorale.

Biden ha ammesso il "caos" al confine ma, nel mezzo della corsa alla Casa Bianca, vuole scaricare parte della responsabilità sui repubblicani, colpevoli di aver fatto saltare l'accordo al Congresso sul quale almeno in Senato c'era un'intesa.



