Donald Trump batte Nikki Haley e vince le primarie repubblicane in South Carolina. Lo affermano l'Associated Press e Cnn. La vittoria di Trump era ampiamente prevista nello Stato che ha in palio 50 super delegati. Per Haley è una sconfitta che brucia considerato che il South Carolina è lo stato di cui è stata governatrice e che fra i candidati repubblicani nessuno ha mai perso le primarie nel suo stato e poi vinto le elezioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA