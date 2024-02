Donald Trump ha annunciato che farà appello contro la sentenza di condanna emessa a New York per gli asset gonfiati della holding di famiglia. "Non c'è stata alcuna frode" e si è trattato di "strumentalizzazione contro un avversario politico", ha detto il tycoon alla stampa dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida.



