Il senatore democratico, Joe Manchin, ha annunciato che non correra' per la Casa Bianca nel 2024, mettendo fine a mesi di voci su una sua possibile discesa in campo in un ticket del gruppo centrista bipartisan 'No Label'. Una eventualita' che avrebbe danneggiato Joe Biden. "Non faro' una corsa con un partito terzo", ha detto in un discorso a Morgantown, Virginia. "Non sarò coinvolto in una corsa presidenziale", ha assicurato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA