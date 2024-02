'Trump a favore di bando nazionale su aborto dopo 16 settimane'

Donald Trump ha confidato privatamente a consiglieri e alleati che gli piace l'idea di un divieto nazionale di aborto per 16 settimane con tre eccezioni: in caso di stupro, incesto o per salvare la vita della madre. Lo riferisce il New York Times citandoo due persone con conoscenza diretta delle decisioni del tycoon.

L'ex presidente ha evitato accuratamente di prendere una posizione chiara sulle restrizioni all'aborto da quando la sentenza Roe v. Wade è stata ribaltata a metà del 2022, galvanizzando i democratici in vista delle elezioni di medio termine di quell'anno. E in privato ha detto che vuole aspettare fino alla fine delle primarie presidenziali repubblicane per discutere pubblicamente le sue opinioni, perché non vuole rischiare di alienarsi i conservatori prima di essersi assicurato la nomination.



