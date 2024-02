Nyt, buco da 2,8 miliardi nelle sanzioni Usa all'Iran

Dubbi sull'applicazione delle sanzioni all'Iran da parte dell'amministrazione Biden. Secondo un articolo del New York Times, dal 2023 circa 27 petroliere hanno lasciato l'Iran cariche di petrolio e hanno viaggiato, aggirando le sanzioni, usando un gruppo assicurativo statunitense, American Club. In termini di valore, i viaggi effettuati equivalgono a 2,8 miliardi di dollari in greggio.

Il dipartimento del Tesoro non ha risposto al Nyt in merito alla domanda se fosse o meno consapevole del fatto che le petroliere trasportavano petrolio iraniano con una polizza assicurativa stipulata dall'American Club.

Le navi presentavano motivi di sospetto, come la proprietà di società di comodo e l'utilizzo di una tattica chiamata 'spoofing', per nascondere la vera localizzazione.

Da parte sua, la compagnia assicuratrice si è difesa dicendo di avere una rigida pratica di ottemperanza, tuttavia ha sottolineato che è impossibile stabilire quotidianamente cosa fa ogni nave, dove sta andando, cosa trasporta e chi sono i proprietari. "I governi - ha detto Daniel Tadros, Coo di American Club - hanno più capacità e risorse per farlo".



