Biden rassicura la Nato, onoriamo gli impegni

"Finché ci sarò io alla guida del Paese, gli Stati Uniti onoreranno l'impegno nei confronti degli alleati della Nato, così come loro hanno onorato il loro impegno nei nostri confronti. Lo ha detto Joe Biden a proposito delle dichiarazioni di Donald Trump sull'Alleanza. "Dobbiamo queste dichiarazioni vergognose: non posso dire quello che penso realmente di lui, ma si tratta di affermazioni scellerate", ha dichiarato il presidente.

"Non c'e' nessuna minaccia nucleare per gli americani da quello che stanno facendo i russi nello spazio" contro i satelliti, ha proseguito Biden rispondendo ad alcune domande dopo aver commentato la morte di Alexiei Navalny. Il presidente ha detto che non ci sono evidenze che Mosca abbia preso alcuna decisione di intraprendere azioni nello spazio.



