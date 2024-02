Gli Stati Uniti hanno chiesto di risolvere per via diplomatica le tensioni in Libano dopo il lancio di razzi da parte di Hezbollah e gli attacchi israeliani.

"Continuiamo a credere che esista un percorso diplomatico da seguire e continueremo ad andare avanti per cercare di risolvere questo problema diplomaticamente", ha detto ai giornalisti il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller.



