Capo Fbi, lavoriamo contro un quadro di elevate minacce

"Abbiamo visto una serie di organizzazioni terroristiche straniere esprimere sostegno ed elogio per gli attacchi di Hamas e minacciare di attaccare gli interessi degli Stati Uniti in patria e all'estero. Stiamo lavorando con tutti i nostri partner per affrontare il quadro di elevate minacce, che include quelle poste dall'Iran e da Hezbollah, sia in termini di attacchi di Hamas del 7 ottobre sia in termini più ampi." Lo ha detto al Fox News il capo dell'Fbi Christopher Wray.

"Abbiamo imparato molto", ha aggiunto riferendosi alle informazioni raccolte dal Bureau sull'onda del 7 ottobre. "Anche lo scambio di informazioni tra i nostri due paesi è stato eccezionale. Come con un certo numero di altri nostri stretti alleati che stanno tutti collaborando in un impegno comune per combattere la piaga del terrorismo", ha proseguito.



