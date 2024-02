Biden, Trump ha perso di nuovo nell'elezione suppletiva a Ny

"Donald Trump ha perso di nuovo. Quando i repubblicani corrono seguendo l'agenda estrema di Trump, anche in un seggio detenuto da loro, gli elettori li respingono": così la campagna di Joe Biden ha commentato la vittoria del dem Thomas Suozzi contro la repubblicana Mazi Pilip nell'elezione suppletiva a New York per sostituire il deputato Gop George Santos.

Lo staff elettorale del presidente ha anche collegato direttamente la vittoria di Suozzi agli sforzi repubblicani per bloccare l'approvazione del pacchetto che teneva insieme gli aiuti a Kiev e una stretta al confine, osservando che "Trump e gli estremisti Maga alla Camera stanno già pagando il prezzo politico per aver fatto deragliare un accordo bipartisan per proteggere i nostri confini e risolvere i problemi del nostro sistema sull'immigrazione".



