Usa, Trump promette piano espulsioni migranti: non c'è scelta

Donald Trump plaude al mancato accordo in Congresso sull'immigrazione e promette un maxi piano di espulsioni di migranti illegali al suo ritorno alla Casa Bianca.

"Questa settimana abbiamo ottenuto un'importante vittoria facendo saltare il disastroso piano di Joe Biden per il confine" con il Messico, dice l'ex presidente Usa. "Il primo giorno che sarò in carica metterò fine alla politica dei confini aperti dell'amministrazione Biden e lancerò la maggiore operazione di espulsioni della storia americana. Non abbiamo scelta", mette in evidenza Trump.



