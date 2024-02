Usa, Romney difende Biden: ogni tanto si dice parola sbagliata

Il senatore repubblicano Mitt Romney difende Joe Biden dopo il rapporto del procuratore speciale Robert Hur sulle carte segrete.

"Ho lavorato con il presidente e non ho mai visto nulla di anormale. Ogni tanto si dice una parola sbagliata. Donald Trump ha detto tre volte Nikki Haley invece di Nancy Pelosi" in riferimento all'assalto al Congresso del 6 gennaio, dice Romney sottolineando comunque che il tema dell'età sarà centrale per le elezioni Usa 2024. "Essere negli 80 anni e pensare a guidare il Paese è duro. E Donald Trump non è più giovane", mette in evidenza il senatore repubblicano.



