Ex stratega Obama, più chance io a Bolshoi di Michelle candidata

"Michelle Obama ama questo paese, è una persona brillante e una brillante comunicatrice. Ma la politica non le piace e penso che sia sulla stessa lunghezza d'onda di Barbara Bush quando disse che di sicuro c'è qualcuno fuori dalle famiglie Bush e Clinton che può correre per la presidenza. Insomma ci sono più chance che io balli il prossimo anno al Bolshoi che Michelle si candidi". E' il parere di David Axelrod, l'ex stratega di Barack Obama, su Cnn.

Mentre circolano nomi su chi potrebbe sostituire Joe Biden per la corsa alla Casa Bianca e salgono le polemiche per la mancata intervista di Biden per il Super Bowl (la Casa Bianca ha rifiutato l'offerta di Cbs per il secondo anno consecutivo), un altro stratega democratico ed ex dell'amministrazione Obama riferisce al Washington Post che non c'è un "piano B, un piano C, o piano D. Quindi combatteremo fino alla fine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA