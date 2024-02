Alcuni esponenti repubblicani hanno chiesto che si esplori la procedura per rimuovere Joe Biden in base al 25/mo emendamento della costituzione, introdotto dopo l'assassinio di John F. Kennedy per sostituire il presidente Usa in caso di morte, destituzione, dimissioni o incapacità. E' lo stesso emendamento ventilato più volte per rimuovere Donald Trump durante il suo mandato. Lo riportano i media Usa.



