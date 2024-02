Taylor Swift al centro anche delle scommesse su Super Bowl

La Taylor Swift mania travolge anche il Super Bowl e gli scommettitori si scatenano per capitalizzare sulla popstar sbizzarrendosi con la fantasia.

Variety scrive che gli scenari di scommessa sono diversi, ad esempio, 'Riuscirà la Swift ad essere a Las Vegas l'11 febbraio in tempo per l'inizio della finalissima del campionato di football con in campo i San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs? Taylor sarà impegnata fino al 10 febbraio con il suo tour a Tokyo, a quasi 9 mila km di distanza. Secondo alcune previsioni, dovrebbe farcela. Si scommette anche sul numero delle inquadrature sulla star da parte delle telecamere della Cbs, il network che trasmetterà il match. Ed ancora su un'eventuale endorsement al presidente Usa Joe Biden, ma l'ipotesi che sta più a cuore dei fan è di tipo romantico: arriverà una proposta di matrimonio da parte di Kelce? Per quanto riguarda le scommesse strettamente di tipo sportivo, secondo il sito di analisi Legal Sports Report, gli americani scommetteranno 1,3 miliardi di dollari sul Super Bowl, un 20% in più rispetto al 2023.



