Robert Spano nuovo direttore musicale Washington National Opera

La Washington National Opera ha un nuovo direttore musicale, si tratta del direttore d'orchestra e pianista statunitense Robert Spano, 62 anni. Lo scrive il New York Times citando l'istituzione operistica della capitale americana. Spano avrà un mandato triennale a partire dal 2025 e prenderà il posto di Philippe Auguin, andato via nel 2018 dopo la scadenza del suo contratto.

Il musicista è stato direttore dell'Atlanta Symphony Orchestra per circa un ventennio, ha lavorato inoltre come direttore musicale della Brooklyn Philharmonic e della Aspen Music Festival and School. Spano è considerato un sostenitore dei compositori contemporanei e si è guadagnato una reputazione per la sua programmazione e presentazione orchestrale ambiziosa e avventurosa. "Voglio trasportare l'opera nel futuro", ha spiegato in un'intervista e uno dei suoi obiettivi è quello di promuovere le opere contemporanee. Ha detto inoltre di essere fiducioso del futuro dell'opera nonostante le difficoltà attuali.



