Senato Usa pubblica accordo bipartisan su Ucraina

Il Senato americano ha reso pubblico un accordo bipartisan sulla legge per gli aiuti all'Ucraina, Israele e Taiwan e i fondi per la crisi migranti al confine meridionale degli Stati Uniti. L'intesa da 118 miliardi di dollari prevede regole più rigide sulle richieste d'asilo, la condizione che i repubblicani avevano posto per dare il via libera agli altri aiuti. Joe Biden ha dato il suo "forte appoggio" all'accordo bipartisan. "E' il frutto di oltre due mesi di negoziati e del lavoro dell'amministrazione, notte e giorno, feste e weekend", ha detto il presidente sottolineando che la legge "renderà gli Stati Uniti più sicuri, i confini più sicuri e le persone più tutelate e trattate in modo più umano e allo stesso tempo preserverà l'immigrazione legale secondo i valori del nostro Paese".



