Emergenza piogge in California,allerta per 14 milioni di persone

Oltre 14 milioni di persone sono in allerta in California e quasi 700.000 sono rimaste senza corrente a causa dei forti temporali che si stanno abbattendo sullo Stato in questi giorni.

Ieri a Los Angeles è stato il giorno più piovoso degli ultimi 20 anni, l'equivalente di un mese di pioggia in 24 ore, e alcune case sulla collina di Hollywood sono state evacuate. Il servizio meteo locale ha segnalato "diverse frane" a Beverly Hills, Malibu e Santa Monica. Per la metropoli le ore peggiori saranno la mattina (ora locale), mentre entro la serata la tempesta si sposterà nell'area di San Diego entro lunedì sera.

Tra la notte di oggi e martedì mattina, le zone più colpite saranno la California meridionale e le montagne dell'area.





