Messico chiede a Biden revoca sanzioni a Cuba e Venezuela

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha tenuto ieri una conversazione telefonica con il collega statunitense Joe Biden durante la quale sono stati evocati temi legati all'emergenza migratoria e alle sanzioni imposte da Washington a Cuba e Venezuela.

López Obrador, riferisce un comunicato diffuso a Città del Messico, ha chiesto in particolare che gli Stati Uniti approvino stanziamenti di 20 miliardi di dollari l'anno per sostenere i Paesi poveri dell'America Latina e dei Caraibi e che, per ridurre i flussi migratori, si sospendano le sanzioni contro il Venezuela e Cuba.

Il capo dello Stato messicano ha colto l'occasione per trasmettere una sua riflessione a Biden sul fatto che "qualsiasi legge approvata su questa materia che ignori le cause del fenomeno migratorio e non le affronti è condannata a diventare lettera morta".

Da parte sua la Casa Bianca ha reso noto che Biden e López Obrador "hanno discusso delle sfide al nostro confine condiviso e si sono impegnati a portare avanti la loro proficua partnership". Il presidente Biden, si aggiunge, "ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno operativo del Messico e per aver adottato misure concrete per scoraggiare l'immigrazione irregolare, ampliando al contempo i percorsi legali".



