Usa 202, Biden attacca Trump: è distruttivo, un pericolo per il Paese

Joe Biden ha attaccato Donald Trump più duramente del solito nel giorno delle primarie democratiche in South Carolina. "Il tizio contro cui dovrò correre non è a favore di nulla, è contro tutto", ha detto il presidente parlando ai suo sostenitori prima di partire per Los Angeles. "Queste elezioni sono una missione, non possiamo perderle, per il bene del nostro Paese", ha aggiunto. Biden ha anche rivendicato il suo successo in New Hampshire. "Non ero sulla scheda e ho ottenuto il 64%".

