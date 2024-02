Trump contro capo Fed, 'sta con Biden, lo sostituirò'

Donald Trump si è scagliato contro il capo della Federal Reserve, Jerome Powell, accusandolo di "favorire i democratici" e minacciando di "sostituirlo" se ritornerà alla Casa Bianca. Fu proprio il tycoon a nominarlo alla guida della Banca centrale Usa nel 2017. "Non lo rifarei", ha detto in un'intervista a Fox news in onda domenica. "Penso che abbasserà i tassi di interesse per aiutare i dem", ha dichiarato Trump". Quando era alla Casa Bianca, il tycoon ha esercitato una pressione pubblica senza precedenti su Powell affinché tagliasse i tassi di interesse al fine di rilanciare il mercato e avere un vantaggio su Cina e Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA