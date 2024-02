Guai giudiziari, cala la raccolta fondi per Trump nel 2024

Donald Trump ha fatto della sua miriade di problemi legali uno dei punti di forza della sua campagna presidenziale, ma dopo aver raccolto milioni di dollari nelle sue prime comparizioni in tribunale lo scorso anno, nelle ultime settimane le donazioni hanno subito una battuta di arresto.

Dopo il record dell'udienza del 4 aprile, quella per i pagamenti alla porno star Stormy Daniels dove il tyccoon ha raccolto 4 milioni di dollari in un solo giorno, la media si è attestata attorno ai 300.000 dollari per ogni presenza in tribunale, secondo i dati di WinRed, la principale piattaforma di raccolta fondi online per i repubblicani. Ma il 7 dicembre, quando Trump è comparso in aula a Manhattan per il processo per frode civile, il suo principale gruppo di raccolta fondi ha ottenuto 'solo' 200.000 dollari in contributi online.

Il calo legato ai guai giudiziari rientra in un più ampio rallentamento nella raccolta fondi del tycoon: negli ultimi tre mesi, infatti, la sua campagna ha incassato 19 milioni di dollari contro i circa 25 milioni di dollari dei tre mesi precedenti.



