"Sono un grande fan di Andrea Bocelli, io e Jill abbiamo avuto l'onore di ospitarlo". Lo ha detto Joe Biden in occasione del 'National Prayer Breakfast' a Capitol Hill dopo l'esibizione dell'artista italiano. Il presidente ha ricordato che uno dei suoi brani, 'Fall on me', ha aiutato la sua famiglia a superare il dolore per la morte del figlio Beau. Il presidente ha anche recitato a memoria due strofe del pezzo.



