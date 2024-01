Usa, misure Corte Aja in linea con diritto Israele a difendersi

"Le misure della Corte internazionale di giustizia sono in linea con il pensiero degli Usa che Israele ha diritto di difendersi e impedire che gli attacchi del 7 ottobre si ripetano". Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield alla riunione del Consiglio di Sicurezza. "Ovviamente il come Israele si difende e' importante, e gli Usa hanno chiesto in diverse occasioni di fare il possibile per proteggere i civili", ha aggiunto, ribadendo pure come gli Stati Uniti "sono stati chiari nel sottolineare la necessità che aumenti la fornitura di aiuti umanitari a Gaza".



