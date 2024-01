Gli Stati Uniti risponderanno in modo consequenziale all'attacco in Giordania. Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Joe Biden "risponderà" all'attacco "in modo consequenziale, ma non cerchiamo una guerra con l'Iran. Non cerchiamo un conflitto ampio in Medio oriente", ha detto Kirby.





