"Risponderemo in modo deciso a qualsiasi aggressione". Lo afferma il segretario di stato americano Antony Blinken parlando in merito all'attacco che ha ucciso tre militari americani in Giordania. "E' un momento molto volatile in Medio Oriente. Abbiamo detto chiaramente dal primo giorno che avremmo difeso i nostri uomini e i nostri interessi.

Abbiamo detto che avremmo risposto agli attacchi. Vogliamo prevenire una ulteriore escalation", ha spiegato Blinken.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA