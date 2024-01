Austin torna al Pentagono dopo un mese, incontro con Stoltenberg

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin è tornato a lavorare al Pentagono oggi dopo quasi un mese di assenza a causa dell'intervento per un cancro alla prostata e ha incontrato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "In questo momento importante sono felice di essere di nuovo al Pentagono", ha detto Austin parlando all'inizio della riunione. "Mi sento bene e mi sto riprendendo bene, ma sono ancora in fase di recupero, e apprezzo tutti gli auguri che ho ricevuto finora", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA