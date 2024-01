Il boia colpisce in Alabama, dove Kenneth Smith è stato giustiziato con l'azoto. E' la prima volta che tale controversa tattica viene usata negli Stati Uniti per una condanna a morte da quando è stata introdotta l'iniezione letale nel 1982.

Il 59enne Smith è stato dichiarato morto alle 20:25 locali, dopo che l'esecuzione è stata rimandata di alcune ore per attendere l'esito dell'ultimo appello alla Corte suprema americana.



